Sat.1 22:00 bis 00:35 Drama Die letzte Festung USA 2001 2016-10-03 02:15 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken General Irwin, der sich schuldig bekennt, einen Befehl verweigert zu haben, muss ins Militärgefängnis. Dort entwickelt sich eine Kraftprobe zwischen dem General und dem unmenschlichen und korrupten Aufseher Colonel Winter. Er formt mit einigen Mitgefangenen eine kleine Armee und versucht, die Kontrolle im Gefängnis zu übernehmen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Lt. Gen. Eugene Irwin) James Gandolfini (Col. Winter) Mark Ruffalo (Yates) Steve Burton (Capt. Peretz) Delroy Lindo (Gen. Wheeler) Paul Calderon (Dellwo) Sam Ball (Duffy (as Samuel Ball)) Originaltitel: The Last Castle Regie: Rod Lurie Drehbuch: David Scarpa, Graham Yost Kamera: Shelly Johnson Musik: Jerry Goldsmith, Tom Waits Altersempfehlung: ab 16

