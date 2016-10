Sat.1 20:15 bis 22:00 Trickfilm Die Pinguine aus Madagascar USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Oktopus Dr. Octavius ist böse, das bekommen auch die vier Pinguine Skipper, Kowalski, Private und Rico zu spüren. new_pr, doch die Agententruppe Nordwind führt eine spektakuläre Rettungsaktion durch. Jetzt müssen die vier im Kampf gegen den Bösewicht Dr. Octavius zeigen, was in ihnen steckt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Michael Beck (Skipper) Smudo (Private) Andreas Rieke (Rico) Ilja Richter (Dr. Octavius Brine / Dave) Heino Ferch (Agent Geheimsache) Dennis Schmidt-Foß (Corporal) Originaltitel: Penguins of Madagascar Regie: Eric Darnell, Simon J. Smith Drehbuch: John Aboud, Michael Colton, Brandon Sawyer Musik: Lorne Balfe