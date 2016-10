Sat.1 18:15 bis 19:55 Trickfilm Dinosaurier - Im Reich der Giganten USA, GB, AUS 2013 2016-10-03 18:15 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Dino Patchi ist der Außenseiter in seiner Herde: Er ist klein und schmächtig und als letztes aus dem Ei geschlüpft. Wie gerne wäre er wie sein großer Bruder Bruto, vor dem alle Respekt haben und der einmal Herdenchef werden will! Patchis einziger Freund ist der schrullige Urzeitvogel Alex, der ihn bei seinen großen und kleinen Abenteuern begleitet. Alex ist auch dabei, als Patchi endlich seine wahre Bestimmung erkennt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Tobias Kluckert (Onkel Zack) Otto Waalkes (Alex) Marie Christin Morgenstern (Patchi) Originaltitel: Walking with Dinosaurs 3D Regie: Neil Nightingale, Barry Cook Drehbuch: John Collee Kamera: John Brooks Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 6