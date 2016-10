Sat.1 13:40 bis 15:30 Abenteuerfilm Forbidden Kingdom USA, CHN 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jason ist ein Kung-Fu-Fan und hat eine Vorliebe für chinesische Kultur. Als der Teenager im Geschäft von Old Hops in Chinatown den Kampfstab des mythischen Affenkönigs entdeckt, findet er sich plötzlich im alten China wieder. Nur Jason kann den Affenkönig von seinem Fluch erlösen. Er begibt sich mit Kung-Fu-Meister Lu Yan und einem schweigenden Mönch auf eine abenteuerliche Reise In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jet Li (The Monkey King / The Silent Monk) Michael Angarano (Jason Tripitikas) Jackie Chan (Lu Yan / Old Hop) Juana Collignon (Southie Girl) Morgan Benoit (Lupo) Jack Posobiec (Southie) Thomas McDonell (Young Southie) Originaltitel: Forbidden Kingdom Regie: Rob Minkoff Drehbuch: John Fusco Kamera: Peter Pau Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12