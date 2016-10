Sat.1 11:50 bis 13:40 Familienfilm Fünf Freunde 3 D 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit Onkel Quentin reisen die fünf Freunde George, Julian, Dick, Anne und Hund Timmy nach Thailand. Auf der Insel Tao Lapai ist Onkel Quentin mit seinen neuesten Forschungen beschäftigt. Die fünf Freunde genießen ihre Freizeit am Strand und finden beim Tauchen ein Schiffswrack. Was hat es mit dem mysteriösen Kompass aus dem Wrack auf sich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valeria Eisenbart (George) Quirin Oettl (Julian) Justus Schlingensiepen (Dick) Neele-Marie Nickel (Anne) Sky du Mont (Mr. Haynes) Michael Fitz (Quentin Kirrin) Michael Kessler (Nick) Originaltitel: Fünf Freunde 3 Regie: Mike Marzuk Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings Kamera: Philip Peschlow Musik: Wolfram de Marco