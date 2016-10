VOX 20:15 bis 21:10 Serien Club der roten Bänder Das Schwimmbad D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Wieder da Merken Die erste von VOX eigenproduzierte Serie war die Überraschung Ende 2015. Für die Geschichten um die schwer kranken Kinder und Jugendlichen im Krankenhaus regnete es Preise und Auszeichnungen. Für alle, die das starke Stück Fernsehen noch nicht gesehen haben: VOX wiederholt die erste Staffel der Serie ab Montag, 3.10., in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr. Wer danach zum Fan der Serie geworden ist: Staffel zwei beginnt am 7. November. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Oliver Schultz (Leo) Damian Hardung (Jonas) Ivo Kortlang (Toni) Timur Bartels (Alex) Nick Julius Schuck (Hugo) Luise Befort (Emma) Originaltitel: Club der roten Bänder Regie: Richard Huber Drehbuch: Arne Nolting, Jan-Martin Scharf