VOX 08:55 bis 09:55 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nach 15 Jahren erfährt die 36-jährige Susanne Kolping, dass Tochter Nora nicht ihr leibliches Kind ist. Bei einem Treffen mit der Familie, in der Susannes leibliche Tochter aufgewachsen ist, sind sich zunächst alle einig, dass die Mädchen nach so langer Zeit nicht zurückgetauscht werden. Doch dann will Noras leiblicher Vater, dass beide Mädchen bei ihm und seiner Frau leben. Wird Susanne Nora an ihre leiblichen Eltern verlieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!