n-tv 14:05 bis 15:00 Dokumentation Wende und Ende - Die DDR D 2014 16:9 HDTV Merken Was geschieht wirklich in den letzten 120 Stunden vor dem 9. November 1989? Wie erleben die Menschen in der ehemaligen DDR den Mauerfall? Und wie bewerten sie die Ereignisse 25 Jahre später? Die n-tv Dokumentation wirft einen persönlichen Blick auf die Ereignisse und zeigt Gewinner und Verlierer der Wende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wende und Ende - Die DDR