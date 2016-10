Servus TV 00:00 bis 01:10 Talkshow Sport und Talk aus dem Hangar-7 A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Talk: Österreichs Exportschlager: Wie rot-weiß-rotes Trainerwissen die internationale Sportwelt prägt! Sie sind erfolgreich, geben in ihrem Sport den Ton hat - und kommen aus Österreich. Ein rot-weiß-roter Exportschlager! Wir sprechen mit unseren Gästen warum österreichisches Knowhow im Sport im Ausland so gefragt ist, was Österreichische-Sportmanager anderen voraushaben und mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen haben. Gäste: Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig) Fritz Enzinger (Porsche LMP1 Chef) Werner Schuster (Cheftrainer der deutschen Skispringer) Christian Mitter (Cheftrainer der norwegischen Ski-Herren) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig), Fritz Enzinger (Porsche LMP1 Chef), Werner Schuster (Cheftrainer der deutschen Skispringer), Christian Mitter (Cheftrainer der norwegischen Ski-Herren) Originaltitel: Sport und Talk aus dem Hangar-7