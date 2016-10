Servus TV 18:35 bis 19:20 Magazin Bang Goes the Theory Ernährung Ernährung GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie viel weiß der Großstädter über das Essen auf seinem Tisch? Dieser Frage geht das Team von "Bang Goes the Theory" nach. Dabei erkunden die jungen Wissenschaftler die überraschende Welt der Lebensmitteltechnologie. Maggie Philbin entdeckt, wie Wissenschaftler DNS nutzen, um herauszufinden, welche Inhaltsstoffe in Fertiggerichten stecken. Sie hinterfragt, inwiefern das gängige Essen ein Produkt der Chemieindustrie ist. Liz Bonnin untersucht, wie Experten die Geschmacksknospen der Verbraucher seit Jahren in die Irre führen und sie findet heraus, was erst den Geschmack von Fleisch ausmacht. Währenddessen erforscht Jem Stansfield, wie man alte Nahrungsmittel frisch aussehen lässt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bang Goes the Theory