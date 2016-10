Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Natürlich verliebt - Wie Tiere flirten - (1/2) Natürlich verliebt - Wie Tiere flirten (1/2) GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Erleben Tiere die Freude, die Aufregung, die Begeisterung und die Gefühle von romantischer Liebe in ähnlicher Weise, wie es Menschen tun? Liz Bonnin erforscht, wie Tiere zu einer Verabredung kommen, wie sie ihren Partner wählen und wie sie in langfristigen Beziehungen agieren. Im Kongo begegnet Liz Bonnin den nächsten Verwandten des Menschen, den Bonobos, die das Geheimnis für dauerhafte Beziehungen entdeckt zu haben scheinen. Auf ihrer Reise trifft Bonnin auf Afrikanische Wildhunde und Lisztaffen, aber auch Gänse, Elefanten, Langarmaffen und Pinguine. Die verschiedenen Beispiele zeigen, dass all diese Tiere auf die eine oder andere Weise eine glückliche Beziehung führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Anne Sommerfield Kamera: Rupert Binsley Musik: Michael Kruk