Servus TV 20:15 bis 21:10 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht Aktion Soho (2/2) GB 1993 2016-10-03 02:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Mord am Strichjungen Connie führt DCI Jane Tennison (Helen Mirren) und ihr Team tief in die Londoner Unterwelt. Nach einem Gespräch mit der Journalistin Jessica Smithy geht Tennison davon aus, dass der Mord ein groß angelegtes Vertuschungsmanöver war. Nach und nach festigt sich der Verdacht, dass jemand von Tennisons Abteilung in das Verbrechen verwickelt ist. Doch wer und warum? Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Kriminaloberinspektorin Jane Tennison) David Thewlis (James Jackson) Peter Capaldi (Vera Reynolds) Tom Bell (Sgt. Bill Otley) Michael Shannon (Jake Hunter) Greg Saunders (Connie) Ciarán Hinds (Edward Parker-Jones) Originaltitel: Prime Suspect Regie: David Drury Drehbuch: Lynda La Plante Kamera: David Odd Musik: Stephen Warbeck