Servus TV 12:55 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Ohne Namen AUS 2003 2016-10-09 07:15 Stereo 16:9 HDTV Claire ist überglücklich: Die Geburt ihrer Tochter ist problemlos verlaufen und sie findet sich langsam mit ihrer neu gewonnen Mutterrolle zu recht. Da noch ein Name für das Baby fehlt, wird es momentan Mebsi genannt. Doch die neue Situation erfordert auch einiges an Nerven, was vor allem an Meg liegt. Die kann sich nämlich nicht zurückhalten und bombardiert die junge Mutter konstant mit guten Ratschlägen... Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Michaela Cantwell (Sharon Draper) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Karl Zwicky Drehbuch: Elizabeth Packett Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12