Mickey Rourke und Robert De Niro im epischen Kampf zwischen Gut und Böse ... USA, Mitte der 1950er Jahre: Der erfolglose Privatdetektiv Harry Angel bekommt den Auftrag, den verschwundenen Jazzsänger Johnny Favorite aufzuspüren. Auf der Suche nach dem Mann gerät Harry bald selbst unter Mordverdacht und will den Fall abgeben. Sein Auftraggeber erhöht daraufhin das Honorar und der Detektiv verstrickt sich immer weiter in einen Sumpf aus Voodoo-Zauber, Teufelsanbetern und Mord. In Google-Kalender eintragen