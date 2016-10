kabel1 classics 10:50 bis 11:20 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Sam startet durch! USA 1990 Merken Samantha bekommt eine einmalige Chance geboten: Sie kann in ein Förderprogramm einsteigen und die Highschool ein Jahr früher abschließen. Anschließend möchte sie am liebsten auf eine weit entfernte Uni gehen. Doch dann bekommt sie Skrupel: Sie will ihren Vater nicht allein lassen - vor allem, solange sein Verhältnis zu Angela ungeklärt ist. Sie scheint ihre große Chance ungenutzt verstreichen zu lassen. Tony greift mit aller Entschiedenheit ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Shana Lane-Block (Bonnie) Jeff Chandler (Dwayne) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Richard Albrecht, Casey Keller, Martin Cohan, Blake Hunter Musik: Larry Carlton, Robert Kraft