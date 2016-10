kabel1 classics 08:20 bis 09:55 Thriller Obsession USA 1976 Nach Motiven von Caroline Graham 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben von Michael Courtland, einem Geschäftsmann aus New Orleans, wird zerstört, als seine Frau und seine Tochter entführt und von den Kidnappern ermordet werden. Noch Jahre später macht Courtland sich schwerste Vorwürfe, weil er die Polizei eingeschaltet hatte und sich daher für den Tod der beiden verantwortlich fühlt. Da lernt er auf einer Reise nach Italien eine geheimnisvolle Fremde kennen, die ihn stark an seine Frau erinnert. Plötzlich wird auch sie entführt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cliff Robertson (Michael Courtland) Geneviève Bujold (Elizabeth Courtland / Sandra Portinari) John Lithgow (Robert LaSalle) Sylvia "Kuumba" Williams (Maid) Wanda Blackman (Amy Courtland) J. Patrick McNamara (Third Kidnapper) Stanley J. Reyes (Insp. Brie) Originaltitel: Obsession Regie: Brian De Palma Drehbuch: Paul Schrader, Brian De Palma Kamera: Vilmos Zsigmond Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 16