RBB 23:45 bis 01:05 Krimi Polizeiruf 110 Das Duell DDR 1990

"Ich bin für Recht und Ordnung zuständig, nicht für Politik!"An diesem Satz hält Kriminalist Beck eisern fest. Aber im Herbst 1989 werden er und seine Familie vom Strudel der politischen Ereignisse mitgerissen. Am 7. Oktober, dem 40. Jahrestag der DDR, bekommt er die Gelegenheit, einen lang gesuchten Ganoven zu überführen. Doch die von ihm aufgerufene Verstärkung befindet sich gerade im Einsatz gegen die Demonstranten, die unter der Losung "Keine Gewalt" auf die Straße gegangen sind. Dies ist für den Kriminellen Holm eine vortreffliche Gelegenheit unterzutauchen, seine Spur verliert sich in der großen Menschenmenge. Empört stellt Kriminalist Beck fest, dass sich unter den eifrigen Demonstranten auch sein Sohn befindet. Er kann nicht verstehen, was diesen unter die "Konterrevolutionäre" führt. Als die jungen Leute verhaftet werden, begibt er sich auf die Suche nach ihm. Was er dabei erlebt, lässt für ihn eine Welt zusammenbrechen. Festgefügte Werte zerbrechen für ihn über Nacht: Andersdenkende sind keine Kriminellen mehr und Kriminelle geben sich plötzlich als Politische aus. Regisseur Thomas Jacob inszenierte im Jahr 1990 diesen Polizeiuf als Polit-Thriller, der sich mit einem wichtigen Kapitel deutscher Geschichte auseinander setzt.

Schauspieler: Günter Naumann (Hauptmann Günter Beck) Gerald Schaale (Leutnant König) Werner Tietze (Hauptmann Böhme) Helmut Schellhardt (Oberst Reuter) Annekathrin Bürger (Thea Beck) Volker Herold (Holm) Kati Grasse (Doris) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Ulrich Frohriep Kamera: Peter Krause Musik: Arnold Fritzsch Altersempfehlung: ab 12