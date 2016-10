RBB 22:15 bis 23:45 Krimi Polizeiruf 110 Alles Lüge D 2009 HDTV Merken Als der Unternehmer Herbert Marstein in seiner Villa erschossen aufgefunden wird, deutet zunächst alles auf den Raubmord einer polnischen Bande hin. Marstein scheint als "einsamer Wolf" gelebt zu haben, niemand stand in näherem Kontakt zu ihm. Auch nicht sein Sohn Florian , der seit Jahren in Österreich lebt und angeblich erst zurückkehrt, als er vom Tod seines Vaters hört. Doch Florian ist bereits zwei Wochen früher nach Brandenburg zurückgekehrt und hatte sich kurz vor dem Tod seines Vaters einen handfesten Streit mit ihm geliefert. Kommissarin Johanna Herz findet heraus, dass Marstein das Bauvorhaben eines polnischen Investors blockiert hat, das für den Ort von großem wirtschaftlichem Interesse war. Vor allem für Bürgermeister Ulrich König und seine Frau Erika sollte es das Sprungbrett in ein besseres Leben sein. Als Johanna in Marsteins Haus eine Werkstatt entdeckt, die ausgerechnet von Max, dem Sohn des Bürgermeisters, genutzt wird, nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung: Marstein unterhielt offenbar eine enge Beziehung zu Max König, und damit zum Sohn seines größten Rivalen im Ort. Doch welche Rolle spielt Erika König dabei? Für Polizeihauptmeister Krause gibt es in Stolzow ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Polizeiausbilder Otto Bachmann. Bachmann ist mittlerweile pensioniert und überwacht ungeniert mit illegal installierten Videokameras seine Nachbarn. Er hat auch Herbert Marstein beobachtet. Warum behindert er jetzt die Ermittlungen von Johanna Herz? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Imogen Kogge (Hauptkommissarin Johanna Herz) Horst Krause (Polizeihauptmeister Krause) Anja Franke (Katrin Schubert) Peter Prager (Robert Beck) Julia Jäger (Erika König) André Hennicke (Ulrich König) Raúl Semmler (Max König) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Ed Herzog Drehbuch: Stefan Rogall Kamera: Philipp Sichler Musik: Johannes Kobilke, Stefan Ziethen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 228 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 163 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 103 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 93 Min.