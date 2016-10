RBB 16:20 bis 17:50 Show Die tollsten Berliner Parks D 2016 HDTV Live TV Merken Es gibt kleine und große, beliebte und vergessene - die vielen verschiedenen Parks machen Berlin lebenswert. Genutzt werden die grünen Oasen von den Hauptstädtern dabei ganz unterschiedlich: Im Britzer Garten treffen sich Modellbootbauer, um ihre Schiffe fahren zu lassen, im Humboldthain bezwingen Freikletterer die ehemaligen Bunkerwände. Im Monbijoupark treffen sich Tänzer zum Foxtrott unter freiem Himmel und bei schönem Wetter öffnet im Bürgerpark Pankow eine kleine Parkbibliothek, in der sich Besucher Bücher für die Wiese ausleihen können. In einigen grünen Ecken wurde sogar Stadtgeschichte geschrieben, so machte Otto Lilienthal 1895 auf dem Fliegeberg in Lichterfelde seine Flugversuche. Wer weiß noch, dass in den Rehbergen im Wedding früher eifrig Theater gespielt wurde und der Freizeitpark Marienfelde vor rund 30 Jahren noch Mülldeponie war? Ein vergnüglicher Stadtspaziergang, der einlädt, Berlins tollste Parks neu zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die tollsten Berliner Parks Regie: Stephan Düfel