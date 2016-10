RBB 11:50 bis 13:20 Reportage Happy Birthday! Panda, Gorilla & Co. D 2016 HDTV Live TV Merken Am 18. April 2006 lief die erste Folge der Zoodokumentation "Panda, Gorilla & Co." im Ersten. Inzwischen gehören die Berliner Tierpflegerinnen und Tierpfleger mit ihren Tieren zu den Stars der Fernsehfamilie. Sie werden auf der Straße angesprochen, nach Autogrammen gefragt und die kleinen und großen Tiere haben sich in die Herzen der Zuschauer gespielt. Das muss gefeiert werden - Madeleine Wehle blickt zurück auf 10 Jahre "Panda, Gorilla & Co.". Mit ihr geht es auf eine Safari durch Zoo und Tierpark, sie stöbert in den Archiven von "Panda, Gorilla und Co." und entlockt den Tierpflegern die neuesten Geschichten. Der Film erinnert an die schönsten, witzigsten und emotionalsten Momente, etwas den Panda Bao Bao, das Dreamteam aus tapsigem Eisbär Knut und "Pflegevater" Thomas Dörflein, Affenflüsterer Reimon Opitz und seine Mücke oder den ersten Schluckauf des Orang-Utan Mädchens Rieke. Aus Tigerbaby Darius ist ein stattlicher Tigermann geworden, zurzeit selbst stolzer Papa entzückender Vierlinge, die natürlich ebenfalls vorgestellt werden. Nicht zu vergessen: Rüsselchen Edgar, der kleine Elefant, der seit kurzem der Star im Elefantenhaus ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Madeleine Wehle Originaltitel: Happy Birthday! Panda, Gorilla & Co.