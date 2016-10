RBB 10:10 bis 11:20 Komödie Benno macht Geschichten DDR 1982 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Benno fühlt sich pudelwohl bei seinem "Wahl-Opa" Oskar, draußen in dessen hübschem Siedlungshäuschen im Grünen. Diese Ferien sind einfach super. Oskar Schrader ist der ideale Großvater, er kann nicht nur gut kochen, sondern auch zaubern, Uhren reparieren und etliches mehr. In Mutz hat Benno einen gleichaltrigen Spielgefährten gefunden, und von Oskars Nachbarin, Frau Kalweit, wird er mit Kuchen und Pralinien verwöhnt. Doch die Idylle wird empfindlich gestört, denn Oskar liegt mit seiner übertrieben tierliebenden Nachbarin Kalweit und dem Radaubruder Klotz in Dauerfehde. Diese Erzfeindschaft schreit nach Rache und ruft Benno auf den Plan. Teil 2 der heiter-besinnlichen Ferienkomödie mit vielen beliebten Darstellern wie Erwin Geschonneck und Agnes Kraus in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erwin Geschonneck (Oskar Schrader) Agnes Kraus (Irma Kalweit) Wolfgang Greese (Richard Fröseke) Walfriede Schmitt (Vera Fröseke) Henry Hübchen (Ralf Klotz) Carl-Hermann Risse (Horst Pfeffer) Renate Blume (Renate Pfeffer) Originaltitel: Benno macht Geschichten Regie: Helmut Krätzig Drehbuch: Helmut Krätzig, Manfred Petzold, Hermann Rodigast Kamera: Rolf Sohre Musik: Helmut Nier