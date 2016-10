RTL Passion 20:15 bis 23:00 Actionfilm Dhoom 3 IND 2013 Nach einer Idee von Peter Kraus und Eduard Ehrlich 2016-10-03 01:25 20 40 60 80 100 Merken Indiens bestes Ermittler-Duo ist wieder auf Verbrecherjagd: Kommissar Jai Dixit und sein liebenswert chaotischer Partner Ali sind diesmal hinter einem Bankräuber her, der in Chicago mit spektakulären Überfällen die Polizei in Atem hält. Dem Zirkusartisten und Zauberkünstler Sahir geht es dabei nicht bloß um Geld, sondern auch um Rache an der Bank, die einst seinen Vater und dessen Zirkus in den Ruin trieb. Werden die beiden seinen Tricks auf die Spur kommen? Und steckt die hübsche Artistin Aaliya mit ihm unter einer Decke? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aamir Khan (Sahir / Samar) Katrina Kaif (Aaliya) Abhishek Bachchan (A.C.P. Jai Dixit) Uday Chopra (Ali) Tabrett Bethell (Victoria) Kim DeJesus (Jennifer) Jackie Shroff (Iqbal Khan) Originaltitel: Dhoom: 3 Regie: Vijay Krishna Acharya Drehbuch: Vijay Krishna Acharya Kamera: Sudeep Chatterjee Musik: Pritam Chakraborty Altersempfehlung: ab 12