RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Providence Schwere Zeiten USA 1999 2016-10-04 11:00 Joanie hat immer noch keinen blassen Schimmer, woher sie das Geld für die Miete nehmen soll, die in ein paar Tagen fällig ist. Doch da fällt Robbie die passende Idee ein: Jim soll einen Vortrag in der Hundekuchen-Bäckerei halten. Alle sind von dem Vorschlag begeistert, nur als Jim vor sein Publikum treten soll, spielt ihm sein Lampenfieber einen Streich. Um die Situation zu retten, verspricht Joanie dem Publikum, dass der Vortrag um zwei Tage verschoben wird. Von nun an haben Joanie und Robbie alle Hände voll zu tun, Jim davon zu überzeugen einen zweiten Versuch zu wagen. Kyle hat für ein Bruce Springsteen-Konzert Karten für sich und Sydney besorgt. Als die Beiden wartend in der Schlange stehen, erleidet Kyle einen Zusammenbruch. Eine Chirurgin stellt im Krankenhaus fest, dass Kyles operierter Arm ein Ödem aufweist - eine Amputation scheint unumgänglich zu sein. Für Kyle ist damit der schlimmste aller Albträume wahr geworden. Frustriert und voller Selbstmitleid wirft er Sydney aus der Intensivstation. Doch die Bekanntschaft mit dem elfjährigen Ben, der auch an Krebs leidet, scheint Kyle neuen Lebensmut zu geben. Das St. Clare's braucht dringend weiteres Personal. Da taucht wie gerufen eine gewisse Dr. Nancy Wesley auf und bewirbt sich bei Sydney. Nancy scheint die ideale Besetzung zu sein, doch als Sydney ihre Referenzen nachprüft, bekommt sie ernsthafte Zweifel... Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Tom Verica (Kyle) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius