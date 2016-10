RTL Passion 16:20 bis 17:10 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Böses Schauspiel D 2003 2016-10-03 23:00 Merken Ariane versucht mit allen Mitteln, Strauss zu diskreditieren. Sie geht so weit, Fisch dafür zu bezahlen, dass sie sie verprügelt. Vor der Presse behauptet Ariane dann, Strauss decke tätliche Übergriffe seiner Beamten. Strauss will korrekt bleiben und nimmt Arianes Vorwürfe ernst. Mit seinen Recherchen riskiert er, das Vertrauen seiner Beamten ein für alle Mal zu verspielen. Kerstin steht Hendrik, der immer noch unter Panik-Attacken leidet, als Ärztin und Freundin zur Seite. Schließlich sieht Hendrik ein, dass er sich in Therapie begeben muss. Sascha beobachtet das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Hendrik und Kerstin mit wachsender Eifersucht. Kalle ist wütend, weil Silvio durch Fischs Schuld geschnappt wurde. Als sie selbst in Verdacht gerät, Ariane verprügelt zu haben, sieht sie ihre Chance gekommen, sich an Fisch zu rächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Katharina Zapatka (Ariane May) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Henning Köhn, Andreas Fuhrmann, Claudia Köhler, Sven Miehe, Stefan Rehberger Musik: Karim Sebastian Elias