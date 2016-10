RTL Passion 12:35 bis 13:05 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-04 06:00 Merken Lili flieht aus der konfliktgeladenen Situation mit Rebecca, Ariane und Jochen zu Björn in die WG. Während Lili in ihrer Verzweiflung Malte in Spanien anruft, realisiert Rebecca, dass Lili sich auch von ihr distanziert. Schweren Herzens muss sie akzeptieren, dass Lili zurück ins Internat will... Kati erfährt die fürsorgliche Anteilnahme der ganzen Weigel-Familie. Sogar Rolf bietet ihr seine Hilfe an und will ihr Zimmer "babygerecht" umbauen. Kati schöpft Mut und glaubt zum ersten Mal, dass sie und ihr Baby es auch alleine - ohne Vater - schaffen werden... Als der Zeitungsartikel erscheint, versucht Voss herauszubekommen, wer seinen Ruf ruinieren will. Eva hat Angst, aufzufliegen und hofft nervös, dass die Staatsanwaltschaft rechtzeitig einschreitet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics