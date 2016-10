RTL Passion 10:55 bis 11:40 Serien Providence Pleiten, Pech und Pannen USA 1999 Merken Kyle ist hellauf begeistert von dem geplanten zweiwöchigen Camping-Trip mit Sydney in den Grand Canyon. Für Kyle stellt dieser Trip die ideale Gelegenheit dar, ihre gemeinschaftliche Beziehung zu vertiefen. Doch Sydney ist alles andere als angetan von dem bevorstehenden 'Outdoor-Vergnügen'. Vorsichtig versucht Sydney dem Abenteurer zu erklären, das ein Campingurlaub nicht unbedingt ihren romantischen Vorstellungen von der ersten Nacht mit einem Mann entspricht. Schließlich beschließen die Beiden, doch lieber eine Nacht im Hotel zu verbringen. In ihrem Bemühen, alles perfekt machen zu wollen, passiert Sydney ein Missgeschick nach dem anderen. Und so müssen die vermeintlich Liebenden unverrichteter Dinge ihre "Nacht der Nächte" erst mal abbrechen. Heather findet heraus, dass Doug ein gesuchter "Hundedieb" ist, der ständig die Hunde aus den Animal-Control-Wagen freilässt. Schweren Herzens muss Joanie, nachdem Jim ihr ins Gewissen geredet hat, Doug entlassen. Robbie beschließt, Heather mit Charlie, einem Angestellten aus dem Neill's, zu verkuppeln. Sein Plan funktioniert prächtig: Charlie ist begeistert von Heather, und auch Heahter ist äußerst angetan von Charlie. Nur Robbie muss am Schluss feststellen, dass er mit Heather einen goldenen Fisch hat aus dem Netz schwimmen lassen, nachdem Charlie ihm erzählt, dass Heather Anwärterin auf die olympischen Spielen und zu allem Überfluss auch noch vermögend ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Tom Verica (Kyle) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius