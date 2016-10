RTL Passion 08:45 bis 09:10 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-03 15:30 Merken Richard und Ben atmen erleichtert auf, nachdem sie den Waffenhandel erfolgreich hinter sich gebracht haben. Auch Vanessa und die anderen sind froh, als sie die Nachricht erhalten, dass sich die beiden mit den Waffen auf dem Rückweg befinden. Doch dann geraten die beiden an der russischen Grenze in eine Kontrolle. Für Marian bricht eine Welt zusammen, als Lena ihm von dem geplanten Urlaub mit Patrick erzählt. Um sich vor Lena keine Blöße zu geben, entzieht er sich erst einmal. Lena freut sich schon darüber, dass Marian die Nachricht so gut aufgenommen hat. Doch dann wird sie von Marian eines besseren belehrt und es kommt zwischen den beiden zu einem hässlichen Streit. Ingo hofft, dass Diana ihm irgendwann verzeihen wird. Um Diana in ihrer Isolation beizustehen, stellt er ihr eine Musik-Playlist zusammen, die sie aufmuntern soll. Tatsächlich fühlt sich Diana dadurch etwas weniger allein - und ist schließlich sogar bereit, Ingo zu verzeihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt