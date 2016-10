N24 Doku 02:35 bis 03:15 Dokumentation Online Dating - Das gefährliche Spiel mit der Liebe 2016 HDTV Merken 8,9 Millionen Deutsche suchen aktiv im Internet nach der Liebe fürs Leben. Schon heute kommt jede dritte Beziehung über Singlebörsen im Netz zustande. Die N24-Reportage wagt den Blick hinter die Maschinerie der Online-Plattformen: Vom Hausbesuch beim Marktführer Parship bis zum Interview mit dem CEO von Tinder, der größten Dating-App der Welt, in Kalifornien. Experten erklären, was hinter dem "Matching"-Algorithmus steckt und welche Gefahren auf Singles in der Online-Welt warten. In Google-Kalender eintragen

