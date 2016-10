N24 Doku 18:15 bis 19:10 Dokumentation Roncalli auf Tour - Ein Zirkus zieht um D 2016 HDTV Merken Von der Abendvorstellung in Ludwigsburg zur Premiere nach Linz in nur fünf Tagen: So viel Zeit bleibt den Mitarbeitern des Circus Roncalli für Abbau, Transport und erneuten Aufbau der fahrenden Gesellschaft samt Tier und Akrobaten. Die N24 Reportage begleitet dieses logistische Mammutprojekt unter eschwerten Bedingungen von sengender Hitze bis hin zu sintflutartigen Regengüssen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Roncalli auf Tour - Ein Zirkus zieht um