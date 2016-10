N24 Doku 16:10 bis 17:10 Dokumentation Die Seenotretter - Einsatz bei Wind und Wellen D 2012 HDTV Merken Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist das ganze Jahr über bei jeder Wetterlage im Einsatz. Von 54 Stationen aus starten die Seenotretter in die Nord- und Ostsee. Viele verdanken ihnen Hilfe und manchmal sogar das Leben. Dabei können die Einsätze auch für die Helfer selbst gefährlich werden - Orkanböen und riesige Wellen sind mitunter Tagesgeschäft für die Besatzungen. Die N24-Reportage begleitet die Mannschaft eines Seenotkreuzers an der Elbmündung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seenotretter