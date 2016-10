N24 Doku 12:15 bis 13:15 Reportage Lebensretter im Einsatz - Alltag bei der Feuerwehr D 2016 HDTV Merken Wenn es brenzlig wird, sind sie sofort zur Stelle: Für die Teams der Höhenretter, des Technischen Dienstes oder der Flughafenfeuerwehr zählt im Einsatz jede Sekunde. Allein in der Feuerwehr-Leitzentrale der Hauptstadt kommen täglich über 2.000 Anrufe an, die an die 36 Berufsfeuerwachen in Berlin weiter gegeben werden. Die N24-Reportage begleitet Löschmannschaften bundesweit, wenn sie den Ernstfall proben, Unfallopfer bergen oder gegen Naturkatastrophen antreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lebensretter im Einsatz - Alltag bei der Feuerwehr