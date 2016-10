Pro7 MAXX 03:00 bis 05:20 Dokumentation Everest: Mission Weltrekord D 2016 16:9 HDTV Merken Spektakuläre Eigenproduktion: ProSieben MAXX begleitet den Extremsportler Lukas Furtenbach und sein zwölfköpfiges Team bei einem aufwendigen Weltrekordversuch. "Wir wollen Filmgeschichte am Everest schreiben. Unser Anspruch ist es, die besten Realbilder vom Everest zu drehen, die es gibt. Der bisherige Höhenrekord für Kameradrohnen liegt bei ungefähr 6.500 Metern", sagt der 38-Jährige. Doch kann die selbstgebaute Drohne wirklich in 8848 Metern fliegen und den Weltrekord brechen? Am Gipfel der Gipfel, dem Mount Everest, will der Österreicher Lukas Furtenbach per Drohne bisher unvorstellbare Luftaufnahmen machen. Die Doku "Everest: Mission Weltrekord" zeigt den langen und strapaziösen Weg des Expeditionsteams. Von den Vorbereitungen in der Heimat zu den ersten Drohnen-Testflügen in den Alpen hin zu den einzelnen, gefährlichen Etappen des Anstiegs: Die Kamera begleitet das Expeditionsteam auf jedem Schritt und gibt einmalige Einblicke in die Welt der Abenteurer. Expeditionsleiter Lukas Furtenbach: "Der Kern des Alpinismus ist für mich die persönliche Freiheit. Ich spüre dort die Gefahr und das möchte jeder Mensch spüren. Denn das ist in uns." Preisgekrönter Regisseur und Autor der Dokumentation ist Karsten Scheuren (Bayerischer Fernsehpreis, Adolf-Grimme-Preis). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Everest: Mission Weltrekord Regie: Karsten Scheuren

