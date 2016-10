Pro7 MAXX 22:55 bis 01:05 Magazin Galileo 360°: Die gefährlichsten Orte der Welt Die gefährlichsten Orte der Welt D 2016 16:9 HDTV Merken Harro Füllgrabe begibt sich auf den gefährlichsten Kletterpfad der Welt am heiligen Berg Huashan in China. Benedikt Weber wagt sich für einen Tag als Minenarbeiter nach Cerro Rico in ein bolivianisches Silberbergwerk - unterirdische Dynamit-Sprengungen inklusive. Für "Galileo 360°: Die gefährlichsten Orte der Welt" begeben sich die Reporter auf waghalsige Trips. Präsentiert wird die Sendung von Funda Vanroy - aus dem sicheren Studio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°

