Pro7 MAXX 16:55 bis 17:20 Dokusoap Carver Kings - Holzskulpturen XXL Aus Drei mach Eins CDN 2015 16:9 HDTV Merken Ein riesiges Garten-Spalier für Kletterpflanzen bringt Ken zum Träumen, und er hat viele Ideen für die Umsetzung. Doch bald entwickelt sich der Auftrag zum Albtraum. Paul ist stolz wie Oskar: Sein Sohn Jacob will in Papas Fußstapfen treten. Doch die ersten Schnitz-Versuche des Juniors sind gruselig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Carver Kings