Pro7 MAXX 10:35 bis 11:20 Dokumentation Building Wild - Wohnen in der Wildnis Haus auf Stelzen USA 2014 16:9 HDTV Tim Fauler nennt ein zwölf Hektar großes Grundstück sein Eigen. Darauf jagt der Fußpfleger für sein Leben gerne und veranstaltet Wettkämpfe mit seinem besten Kumpel. Aber Tim will mehr: Ihm schwebt ein Outdoor-Paradies vor, mit einem Baumhaus als i-Tüpfelchen. Paulie und Tuffy haben zwar auf Anhieb viele kreative Ideen für den Auftrag, aber die Umsetzung ist schwierig. Das sumpfige, unebene Gelände ist eine echte Zerreißprobe für die Nerven des "Wilder wohnen"-Teams.