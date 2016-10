Pro7 MAXX 08:05 bis 09:00 Dokumentation Building Wild - Wohnen in der Wildnis Dirty Dozen Deer Lodge USA 2014 16:9 HDTV Merken Eine elfköpfige Männertruppe um Mike Carney verbringt seit der Schulzeit jedes Jahr eine gemeinsame Woche beim Jagen. Mike gibt für das "Dreckige Dutzend" ein stilechtes Hauptquartier in Auftrag. Paul und Tuffy haben dafür eine gute Idee: Als Baumaterial für die Jagdhütte wollen sie etwa 100 Jahre altes Holz von einer der Scheunen auf Mikes Farm benutzen. Aber dafür müssen sie das alte Ding erst einmal abreißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Building Wild