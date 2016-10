Bruce Wayne muss als Kind die Ermordung seiner Eltern mit ansehen. Von Schuldgefühlen geplagt, wächst er zu einem unglücklichen jungen Mann heran. Er zieht sich zurück und verbringt eine längere Zeit in Ostasien. Dort wird er zunächst zum Ninja ausgebildet und schließlich in Batman verwandelt. Als solcher kehrt er zurück nach Gotham City, um fortan für Gerechtigkeit zu sorgen In Google-Kalender eintragen