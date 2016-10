In Gotham City ist Batman für die Bekämpfung des Verbrechens zuständig. Er und der Polizist Jim Gordon können schon auf einige Erfolge zurückblicken. So haben sie schon den Schurken Scarecrow hinter Gitter gebracht, doch nun taucht ein neuer und sehr gefährlicher Verbrecher auf: Der Joker. Durch ihn droht die Stadt beinahe im Chaos zu versinken In Google-Kalender eintragen