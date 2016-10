ProSieben 17:10 bis 20:15 Show Galileo Big Pictures : Deutschland. Die 50 besten Bilder D 2016 16:9 HDTV Merken Barack Obama hat es sich auf einer Holzbank gemütlich gemacht und genießt das bayerische Alpen-Panorama. Angela Merkel steht vor ihm, wild gestikulierend. Was erklärt die Bundeskanzlerin dem US-Präsidenten? Fällen sie gerade weltpolitische Entscheidungen? Im Internet wird viel darüber diskutiert - und das Bild schließlich zu einem echten Meme. Nicht das Motiv selbst, sondern die Heldin dahinter beeindruckt bei einem anderen Foto: Es zeigt lediglich einen kleinen Stoffelefanten. Doch es ist das erste Plüschtier von Margarete Steiff - die Gründerin der wohl bekanntesten Stofftierfirma der Welt. Diese und 48 weitere Bilder sowie spannende Geschichten "Made in Germany" zeigt Aiman Abdallah bei "Galileo Big Pictures: Deutschland. Die 50 besten Bilder". Barack Obama hat es sich auf einer Holzbank gemütlich gemacht und genießt das bayerische Alpen-Panorama. Angela Merkel steht vor ihm, wild gestikulierend. Was erklärt die Bundeskanzlerin dem US-Präsidenten? Fällen sie gerade weltpolitische Entscheidungen? Dieses und 49 weitere Bilder sowie spannende Geschichten "Made in Germany" zeigt Aiman Abdallah bei "Galileo Big Pictures: Deutschland. Die 50 besten Bilder". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Galileo Big Pictures