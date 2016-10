ProSieben 06:50 bis 08:40 Tragikomödie Ganz weit hinten USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Duncan fährt mit seiner Familie ans Meer, um dort in einem Ferienhaus die Ferien zu verbringen. Doch schon nach kurzer Zeit geht Duncan die Familie nur noch auf die Nerven. Er sucht sich einen Ferienjob, lernt interessante Leute kennen und verliebt sich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam James (Duncan) Steve Carell (Trent) Toni Collette (Pam) Allison Janney (Betty) AnnaSophia Robb (Susanna) Sam Rockwell (Owen) Maya Rudolph (Caitlin) Originaltitel: The Way Way Back Regie: Nat Faxon, Jim Rash Drehbuch: Nat Faxon, Jim Rash Kamera: John Bailey Musik: Rob Simonsen