Nick 04:55 bis 05:20 Jugendserie Zoey 101 Folge: 30 Quarantäne USA 2007 Ausgerechnet im Zimmer der Mädchen macht sich eines von Quinns wissenschaftlichen Experimenten selbständig: Ein Reagenzglas mit von ihr gezüchteten Bakterien kippt um, und der unappetitliche Inhalt ergießt sich über den Fußboden. Was nun? Zoey, Lola und Quinn trauen sich nicht, vor die Tür zu gehen, schließlich könnten sie so die Bakterien überall verbreiten und eine Epidemie auslösen. Dummerweise betreten kurz darauf auch noch die Jungs das Zimmer - und so sitzen alle dort fest, bis sie herausgefunden haben, ob die Kleinstlebewesen gefährlich sind. Und das kann dauern... Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Steve Holland Musik: Scott Bennett