Nick 02:55 bis 03:20 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Sozialkunde / Peinlichkeiten USA, D 2006 Merken Sozialkunde: Im Sozialkundeunterricht können die Schüler in Zweier-Teams an einem Wettbewerb teilnehmen. Das beste Team gewinnt eine Reise in die Landeshauptstadt und nimmt an einer Schülerausstellung teil. Moze würde gern mit Ned ein Team bilden, doch für Ned dreht sich alles nur um Suzie. Cookie muss mit Evelyn zusammenarbeiten, was ihm überhaupt nicht gefällt. Viel lieber würde er mit Lisa die Reise gewinnen, aber Lisa arbeitet mit Seth zusammen an einem Projekt. Und so versucht einer den anderen auszubooten, und die große Frage ist: Wer fährt am Ende in die Landeshauptstadt? Peinlichkeiten: Mitten im Unterricht kann Ned seine Darmwinde nicht halten. Alle Mitschüler amüsieren sich köstlich, und Ned könnte vor Scham im Erdboden versinken. In der Zwischenzeit versucht Moze, mit Faymen ins Gespräch zu kommen, der allerdings kein Wort sagt und supercool wirkt. Cookie wird ständig die Hose runtergezogen. Und erst Gordy bringt ihn auf eine Idee, wie er sich gegen die tobende Meute wehren kann. Am Ende muss Ned einsehen, dass Blamagen etwas völlig Menschliches sind, die jedem mal unterlaufen können und die einfach zum Leben dazugehören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Daran Norris (Gordy / George Washington) Ellen Albertini Dow (Mrs. Knapp) Dave Allen (Abe Lincoln) Alex Black (Seth Powers) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Joe Menendez

