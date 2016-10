Nick 00:55 bis 01:15 Comedyserie Victorious Three Girls and a Moose USA 2012 Merken Becks gutaussehender Freund Moose kommt zu Besuch. Bei den Mädchen entbrennt ein Kampf darum, wer es wohl schafft, ihn sich zu angeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Christopher J. Nowak, David Malkoff Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia