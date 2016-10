Nick 18:35 bis 19:05 Jugendserie Die Thundermans Heldennachwuchs USA 2013 Merken Doktor Colosso ist hin- und hergerissen. Einerseits will er die Anerkennung der anderen Schurken, andererseits ist Max sein bester Freund. Billy und Nora kommen derweil nicht aus dem Babyladen, wo das süßeste Baby gekürt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Edward Chiodo (Puppeteer) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Altersempfehlung: ab 6