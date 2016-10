Nick 16:40 bis 17:10 Trickserie Marathon Mix - Die fantastische Welt von Gumball Die Verantwortungsvollen / Das Kleid 2011 Merken Eine Elternversammlung steht an und Nicole hat Mühe, ihren Mann dort hin zu kriegen. Doch nicht nur das bereitet ihr Sorgen. War es eine gute Wahl, Gumball und Darwin die Verantwortung für Anais zu übertragen?/ Da Richard die Wäsche waschen will, steht die Familie Watterson ohne Kleidung da. Da Gumball sich jedoch weigert, nackt in die Schule zu gehen, bleibt nur das Hochzeitskleid seiner Mom. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Marathon Mix - The Amazing World of Gumball