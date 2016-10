Nick 14:50 bis 15:35 Kinderfilm Rufus USA 2015 Merken Manny ist neu an seiner Schule und wünscht sich nichts sehnlicher, als Freunde zu finden. Dieser Wunsch wird ihm gewährt, als ein magisches Amulett seinen Hund Rufus in einen echten Jungen verwandelt! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jace Norman (Rufus) Davis Cleveland (Manny) Haley Tju (Paige) Noel Johansen (Mr. Black) Chad Riley (Dad) Lisa Durupt (Mom) Yvonne Chapman (Shaydo) Originaltitel: Rufus Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Bill Motz, Bob Roth Kamera: Tom Harting Musik: Zack Ryan