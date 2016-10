Nick 10:30 bis 11:20 Trickserie Cosmo und Wanda Wünschologie (3a): Das Ende kommt zum Schluss USA, CDN 2001 Merken Timmy ist zuversichtlich und selbstsicher. Er fühlt sich super, weil er den Kampf gegen "Die Dunkelheit" gewonnen hat. Aber seine Welt steht Kopf, als er feststellt, dass er nicht gewonnen hat, sondern jetzt in "Der Dunkelheit" lebt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6