Nick 08:50 bis 09:40 Trickserie Cosmo und Wanda Wünschologie (1a): Der Anfang vom Anfang USA, CDN 2001 Merken In einer epischen Trilogie begegnet Timmy der "Dunkelheit", einem wirbelnden schwarzen Loch, das alles Licht und den Zauber des gesamten Universums zu verschlucken droht! Timmy erfährt, dass er "Der Auserwählte" ist und die Dunkelheit besiegen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Altersempfehlung: ab 6