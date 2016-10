Nick 06:50 bis 07:20 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Feuerwehr-Truck USA 2015 Merken Blaze möchte total gerne ein Feuerwehr-Truck werden aber dafür muss er erst mal unter Beweis stellen, dass er bei Notfällen auch tatsächlich einen kühlen Kopf bewahrt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines Musik: Randall Crissman