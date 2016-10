sixx 14:45 bis 15:40 Dokusoap My Fair Wedding - In drei Wochen zur Traumhochzeit Die Antike-Hochzeit USA 2012 16:9 HDTV Merken Braut Kandice möchte das Hochzeitsmotto "Antikes Rom" mit Togas und Tigern in die Tat umsetzen, doch ihr Verlobter Bryan ist dagegen. David Tutera bemüht sich um eine elegantere Interpretation des Themas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Fair Wedding